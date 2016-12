Stuttgart/Frankfurt Aus dem Bus zum Flughafen geholt: Grüne verhindern Abschiebung

Baden-Württembergs Staatsministerium lässt zum Christentum konvertierten Mann wieder aus dem Bus in Richtung Flughafen holen.

Bund und Länder hatten ihre Ankündigung wahr gemacht. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland wollten mit der ersten Sammelabschiebung ein Zeichen setzen. Von geplant 50 Personen kamen 40 am Flughafen Frankfurt an. Am Ende wurden 34 Afghanen in einer Chartermaschine in ihr Heimatland zurückgebracht. Die Aktion sei „richtig und notwendig, um das Asylsystem funktionsfähig zu halten“, verteidigte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) in Berlin die Maßnahme gegen Kritik von Asylorganisationen. Ein Drittel der Personen seien Straftäter gewesen, die wegen Diebstahls, Raubs, Drogendelikten, Vergewaltigung und Totschlags verurteilt worden seien. Die Sammelabschiebung verlief unabhängig von den Protesten indes nicht ganz so reibungslos, wie es der Bundesinnenminister darstellt.

Aus Baden-Württemberg sollten sechs Männer nach Afghanistan rückgeführt werden. Auch sie waren rechtskräftig u.a. wegen Sexualdelikten oder schwerer Körperverletzung verurteilte Straftäter. Einer des sechs Abzuschiebenden, der bereits im Bus nach Frankfurt saß, wurde indes während der Fahrt auf Veranlassung des Stuttgarter Staatsministeriums wieder aus dem Bus geholt und zurück nach Baden-Württemberg gebracht. Der Afghane war vom Islam zum evangelischen Christentum konvertiert. Ihm wurden, anders als den restlichen Rückgeführten, lediglich Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz nachgewiesen. Der im Badischen lebende Afghane hatte sich zuvor bereits juristisch gegen seine Abschiebung gewehrt. Gerichte hatten allerdings die Gefahr für Leib und Leben verneint.

Der stellvertretende Regierungssprecher Arne Braun bestätigt die Informationen unserer Zeitung: Der grüne Teil der Landesregierung habe sich dafür verwandt, die Rückführung des Mannes auszusetzen. Flüchtlingshilfe ist ein Herzensthema der Grünen, dementsprechend glühten die Drähte. Auch die Grünen-Fraktion im Landtag machte Druck. Nach ihrer Ansicht droht dem Konvertiten in Afghanistan der Tod. Den Anstoß freilich gab der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. Er hatte sich für den Konvertiten eingesetzt, wie der Sprecher der evangelischen Landeskirche Baden, Daniel Meier, gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Cornelius-Bundschuh ist nicht zum ersten Mal in diesem Sinne aktiv. 2014 machte der Geistliche auf den tausendfachen Tod Geflüchteter im Mittelmeer aufmerksam, indem er einen schwarzen Jesus aus Ebenholz im Weihnachtsgottesdienst verwendete.

Der Konvertit war nicht der Einzige, der verschont wurde. Bei fünf weiteren wurde in letzter Minute von einer Abschiebung abgesehen, in fünf Fällen stoppten Gerichte die Rückführung per Eilentscheidung.

Grünen-Innenpolitiker zu Abschiebung: Belastet Zusammenarbeit sehr

Die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan in ihr Heimatland belastet das Verhältnis der grün-schwarzen Koalitionspartner in Baden-Württemberg. Der Grünen-Innenpolitiker und Parlamentarische Geschäftsführer Uli Sckerl warf Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine „politische Symbolaktion“ vor. „Verstehen kann ich es nicht, wie der Innenminister und der Landesvorsitzende einer Partei mit dem C im Parteinamen zehn Tage vor Weihnachten einen Christen nach Kabul abschiebt“, sagte Sckerl dem SWR.

„Es hat wirklich eines erheblichen politischen Drucks bedurft, um diesen afghanischen Christen hier in Deutschland zu halten“, sagte Sckerl. Zum Christentum konvertierte Muslime seien in Afghanistan einer extremen Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt. Die Grünen erwarteten nun „schonungslose Aufklärung“, warum der Mann abgeschoben werden sollte. „Das belastet unsere Zusammenarbeit mit Innenminister Strobl sehr“, sagte Sckerl. Am Mittwochabend waren mehrere Menschen aus Baden-Württemberg nach Afghanistan ausgeflogen worden.