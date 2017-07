Stuttgart/Schorndorf Aufarbeitung eines schlimmen Fest-Wochenendes: Das bleibt an Schorndorf hängen

Aufarbeitung eines schlimmen Fest-Wochenendes: „Das bleibt an Schorndorf hängen“

Die AfD bringt die Gewalt beim Volksfest in Schorndorf zur Sprache und deutet Parallelen zur Kölner Silvesternacht an. Die Stadt kündigt eine Aufarbeitung an.

Noch eine halbe Stunde Zeit hat Bürgermeister Matthias Klopfer, als er vor dem Rathaus in Schorndorf aus dem Auto springt. Dann muss er gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten von Aalen wieder vor die Presse, Bilanz ziehen zu den vergangenen fünf Tagen, die Schorndorf in die nationalen Schlagzeilen katapultiert haben. Es gibt einiges zu relativieren, zu erklären, nachzutragen zu den Ereignissen vom vergangenen Wochenende und seit der ersten Pressekonferenz am Montag. Aber manches bleibt auch gestern widersprüchlich. Und manches unerklärbar.

Am Rande des Stadtfestes, der „SchoWo“, war es in der Nacht zu Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Einzelne alkoholisierte Randalierer innerhalb einer großen Menschenmenge im Schlosspark, darunter neben örtlichen Jugendlichen auch Migranten, hatten Flaschen auch auf Polizisten geworfen, Streifenwagen beschmiert und sich aggressiv gezeigt.

Die Rolle des Alkohols



Die Polizei griff erst spät richtig durch. „Wäre man gegen den Alkoholkonsum im Park früher eingeschritten, wäre das nicht passiert“, glaubt der OB, die Polizei steht ihrerseits zu ihrer Einsatztaktik. Zuvor gab es unabhängig davon auf dem Fest mehrere Fälle von sexuellen Belästigungen. Am Ende von fünf Tagen Stadtfest stehen 53 Straftaten, etwa doppelt so viele wie sonst bei der „SchoWo“, darunter Sachbeschädigungen, Diebstähle, Körperverletzung, auch sechs Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Das sind die einen Zahlen.

Es gibt auch andere Zahlen. Bis gestern 32 000 Tweets unter dem Hashtag Schorndorf und zeitweise Platz zwei unter den Deutschland-Trends auf Twitter mit 43,8 Millionen erreichten Nutzern, rund 200 000 erreichte Nutzer auf Facebook. Fünf Mitarbeiter der Stadt, die seit Sonntagabend rund um die Uhr Twitter checken und Facebook-Kommentare auf den Seiten des OB und der Stadt lesen, prüfen und viele davon löschen – Beleidigungen, Hetze, rassistische Äußerungen weit unter der Gürtellinie, berichtet Nicole Amolsch, Pressesprecherin der Stadt. Und daneben steht eine Null. So viele Videoclips und Fotos gibt es – Stand gestern – in den sozialen Medien von den Vorfällen im Schlosspark. Für Klopfer spricht das für sich, um die Dimension der Ereignisse einzuschätzen. Auch die Polizei verschafft sich über gepostete Bilder und Videos gerne eine Einschätzung der Lage vor Ort bei anstehenden Einsätzen.

Die Welle startet, unmittelbar nachdem die Polizei am Sonntagnachmittag eine Pressemitteilung zu den Vorfällen der Nacht auf Facebook gestellt hat. Darin tauchen die Schlüsselbegriffe „sexuelle Belästigungen“, „Widerstand und Aggression gegen Polizei“ und „Personen mit Migrationshintergrund“ auf. Etwa die Hälfte der Personen habe wohl einen Migrationshintergrund gehabt, schreibt die Polizei. Spekulation? Nein, man halte sich an Fakten, aber werde „künftig noch mehr alle Worte auf die Goldwaage legen“, verteidigt Polizeipräsident Roland Eisele auch gestern die Formulierung. „Ich hätte das nicht so gemacht“, sagt OB Klopfer. Die Deutsche Presse-Agentur greift die Meldung auf und schickt sie, leicht verändert und missverständlich – dafür entschuldigt sie sich gestern – , bundesweit auf den Ticker.

Und dann ist die Sache in der Welt und in den sozialen Medien und ist nicht mehr einzufangen. Vergleiche mit Köln, mit Hamburg werden gezogen, die Welle rollt.

Gestern erreicht sie den Landtag in Stuttgart. Von dort kommt Klopfer gerade. Die AfD hatte eine aktuelle Debatte zu Schorndorf aufgerufen: „Die Kölner Silvesternacht erreicht die Schwäbische Provinz.“ Auf der Pressetribüne wird Klopfer Zeuge, wie AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen – übrigens auch der Wahlkreis-Abgeordnete von Schorndorf, dort aber von Klopfer noch nie gesichtet – davon spricht, dass sich in Schorndorf ein Ausmaß von körperlicher und sexueller Gewalt abgespielt habe, das man vor Kurzem noch für unmöglich in Deutschland gehalten habe. Der Kreis zur Flüchtlingspolitik ist schnell geschlossen, es wird laut im Parlament.

Klopfer auf der Tribüne denkt, er hört nicht recht, wie da über sein schönes Stadtfest gesprochen wird: „Dass man solche populistische rechte Hetze in einem deutschen Parlament hören muss, macht mich fassungslos.“ Da hilft es auch nicht, dass alle anderen Parteien sachliche Aufarbeitung betreiben und sich gegen die AfD-Hetze solidarisieren: Sexuelle Übergriffe gehen gar nicht, egal durch welche Täter (Grüne), Aggression gegen Polizei muss gesellschaftlich bekämpft werden (CDU und SPD); der frühere Justizminister Ulrich Goll beklagt das Erstarken der AfD als Folge verfehlter Flüchtlingspolitik, der Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) lobt die Integrationsarbeit in Schorndorf, Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobt den Einsatz der Polizei.

Klopfer fühlte sich vom Innenministerium allein gelassen mit der kommunikativen Bewältigung dieser Welle. Der Innenminister seinerseits nimmt Klopfer die Kritik an der Polizei mächtig übel und kritisiert ihn persönlich im Parlament. Auf dem Landtagsflur geben sie später wenige Meter voneinander entfernt Pressestatements, einen Handschlag gibt es nicht. Der Schorndorfer OB will jetzt extern analysieren lassen, was das alles für die Stadt bedeutet hat.

Die Welle ist durch, aber die Folgen scheinen erst auf. „Das bleibt an Schorndorf hängen“, sagt Klopfer. „Es gibt nichts Gutes für die Stadt durch diese Popularität.“