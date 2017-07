Böblingen Auch Gewalt und sexuelle Belästigung bei Fest in Böblingen

Nach Krawallen und sexuellen Übergriffen bei einem Volksfest in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind ähnliche Fälle auch von einem Fest in Böblingen bekannt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe betrunkener afghanischer Asylbewerber am Samstagabend am Rande des Holi-Festivals aggressiv geworden. Drei Männer aus der zwölfköpfigen Gruppe im Alter von 17, 18 und 20 Jahren waren demnach zuvor an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt. Zwei von ihnen mussten gefesselt werden. Während der Aufnahme des Sachverhalts meldeten sich bei den Polizisten mehrere junge Frauen, die demnach von dem 18-Jährigen und einem Gleichaltrigen unsittlich berührt und sexuell beleidigt worden waren.Auf einemund sexuellen Übergriffen gekommen. Am Samstag wurde nach Polizeiangaben eine 17-Jährige von drei Asylbewerbern aus Afghanistan festgehalten und am Hintern begrapscht. Bereits am Vorabend waren drei Fälle sexueller Belästigung gemeldet worden. In einem Fall wurde ein Iraker als Verdächtiger ermittelt. Während des Festes wurden den Angaben zufolge zudem mehrere Körperverletzungen angezeigt.