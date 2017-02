Stuttgart Altersvorsorge-Gesetz wird zurückgenommen

Eine rasche Rolle rückwärts: Zehn Tage nach dem Beschluss zur Änderung des Abgeordnetengesetzes wird dieser wieder gekippt. Die Fraktionschefs pochen auf eine Wertedebatte.

Nach einer guten halben Stunde war das Thema durch. Die erste Hürde für die Rückabwicklung einer neuen Rechtsvorschrift war genommen, die dem Landtag und seinen Volksvertretern viel Ungemach beschert hatte: Das „Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes“ war eingebracht. Dass nur zehn Tage nach Beschluss ein Paragrafenwerk wieder gekippt wird, stellt einen ungewöhnlichen Fall in der Geschichte des Landes dar. Bevölkerung, Parteimitglieder, Medien – alle hatten Kritik an dem eilig verabschiedeten Gesetz geübt. Neu in den Landtag gewählte Abgeordnete sollten, so der Plan, ein Wahlrecht bekommen: Privatvorsorge oder staatliche Pension. Als die Fraktionen von Grünen, CDU und SPD dies bekannt gaben, war die Empörung gewaltig. Der Vorwurf: Selbstbedienung und Luxusversorgung. Offen diskutiert worden war die Neuerung in eigener Sache nie.

Die Stimmung im Plenarsaal, als Tagesordnungspunkt 3 von Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk (CDU) aufgerufen wurde, war entsprechend. War zuvor noch leidenschaftlich über den Landeshaushalt 2017 debattiert worden, herrschte nun nur mehr betroffene Stille. An den Gesichtern war abzulesen, dass die Sache nicht spurlos an den Parlamentariern vorübergegangen war. Viele hatten in ihren Wahlkreisen wütende Reaktionen erhalten. Nun waren sie bereit, in der Frage der Altersversorgung noch einmal auf Anfang zu gehen.

Nach Jahren der Unzufriedenheit sei der Druck, zu einer Lösung zu kommen, groß gewesen, so Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Dabei habe man offenbar das Befinden vieler Bürger ausgeblendet, die Perspektive von außen habe gefehlt. „Das war ein Fehler, das tut uns leid!“ Durch die Rücknahme des Teilgesetzes hoffe die Grünen-Fraktion, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Eine Kommission aus unabhängigen Experten, Verbänden, Vertretern der Zivilgesellschaft soll laut Schwarz „klären, welche Altersversorgung für Mandatsträger angemessen und zeitgemäß ist“.

Wolfgang Reinhart sieht seine CDU-Fraktion in der Rücknahme des Gesetzes und der Installierung einer Expertenkommission „einem öffentlichen Diskussionsinteresse nachkommen“. Inhaltlich verteidigte der Christdemokrat eine gute Ausstattung zur Ausübung des Mandats. Keineswegs handle es sich um Selbstbedienung, so der Ex-Minister, sondern um die Ausübung einer verfassungsrechtlichen Pflicht. Das Bundesverfassungsgericht habe unmissverständlich klargestellt, Abgeordnete müssten über ihre finanziellen Verhältnisse selbst entscheiden. Reinhart hob auf die Stellung der Parlamentarier als Kontrollorgan gegenüber der Exekutive ab – auf die „wichtige und erfüllende Arbeit in der Herzkammer der Demokratie“. Reinhart zitierte den Tübinger Politologen Theodor Eschenburg, der auf die Altersversorgung als „zusätzlichen, auf die nachparlamentarische Zeit projektierten Unabhängigkeitsschutz“ abhebt. Die Höhe müsse den Grad an Verantwortung widerspiegeln, forderte der CDU-Fraktionschef. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch, dritter im Bunde, betonte: „Wir haben ein fundamentales, verfassungsrechtliches Gleichbehandlungsproblem, das muss behoben werden!“ Begriffe wie Luxusversorgung seien unangebracht.

Es gelte, die Würde des Parlaments zu verteidigen. Stoch rief Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) auf, sich zur Herrin des Verfahrens zu machen.

Die AfD tat sich vergleichsweise leicht – sie war und ist dagegen. Vize-Fraktionschef Rainer Podeswa stimmte Reinharts Verweis auf Karlsruhe zu – „aber unter Kontrolle der Öffentlichkeit“, fügte er hinzu. Die drei Fraktionen hätten dies aber in einer „Neun-Minuten-Sitzung“ erledigt. „Fair wäre, das komplette Abgeordnetengesetz zurückzunehmen“, so Podeswa. Denn die Fast-Verdopplung der Mitarbeiterpauschalen sowie die Erhöhung der Kostenpauschale sollen wie geplant zum 1. Mai in Kraft treten. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, der Letzterem ebenfalls zustimmte, erinnerte an die Diskussion 2008. Schon damals habe er das Gesetz „Murks“ genannt, weil die Umstellung auf private Vorsorge nur künftige Mandatsträger betreffen sollte, nicht aber die Beschließenden selbst. „Wir sehen die Ungerechtigkeit, wir finden uns aber damit ab“, so Rülke. Auch eine Kommission, so der Liberale, werde an dieser grundsätzlichen Haltung nichts ändern können.

Darum geht es

Am 10. Februar verabschiedete der Landtag mit den Stimmen von Grünen, CDU und SPD eine Novelle des Abgeordnetengesetzes zur Altersvorsorge. Danach sollte den Mitgliedern des Landtags eine Wahlmöglichkeit an die Hand gegeben werden: Private Altersabsicherung und einen Vorsorgezuschuss oder eine Staatspension. Dieses Gesetz soll durch ein weiteres Gesetz verhindert werden: Dies wurde gestern ins Verfahren eingebracht und als Drucksache 16/1666 an den Ständigen Ausschuss überwiesen, am 8. März soll die Rückabwicklung in einer Sondersitzung dann beschlossen werden. (gar)