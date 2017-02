Stuttgart Alarm ist eigentlich immer: Feinstaub belastet Stuttgarts Tourismusbranche

So sehr belastet das Thema Feinstaub die Stadt Stuttgart. Firmen und Touristikersehen sogar einen Image-Schaden im Feinstaubalarm.

In Stuttgart gilt seit Donnerstag, 0 Uhr, wieder Feinstaubalarm. Es ist der Appell, das Auto stehen und den Kaminofen aus zu lassen. Der letzte Alarm war gerade zwei Tage her. Die Stuttgarter Stadtgesellschaft wird hart geprüft. Einzig die Aussicht, an Alarmtagen für den Preis eines Kindertickets den ÖPNV nutzen zu können, erhellt die Stimmung. Ansonsten herrscht mittlere Depression beim Thema Feinstaub. Nicht nur internationale Firmen, auch die Touristiker sehen die regelmäßigen Negativ-Schlagzeilen mit Sorge. „Der Feinstaub-Alarmismus beschmutzt das Image von Stuttgart“, meinte kürzlich der Lobbyist der Haus- und Grundbesitzer, Klaus Lang (SPD). Sabine Hagmann vom Handelsverband berichtet: „Wir bekommen viele Klagen von Geschäften, die sagen, dass sich der Alarm negativ auswirkt.“ Armin Dellnitz vom Stuttgart-Marketing berichtet, er bekomme schon Nachfragen, ob man überhaupt noch in die Stadt kommen könne. „Es ist gut, dass etwas für die Luftverbesserung getan wird, aber der Begriff Feinstaubalarm schadet uns.“ Das Rathaus bleibt stur: „Das Problem ist nicht der Feinstaubalarm, sondern der Feinstaub.“

Auch private Kamine sorgen für Feinstaubalarm

Stadt und Land stehen unter Zugzwang. Neckartor-Anwohner zeigten Oberbürgermeister Fritz Kuhn und Regierungspräsident Wolfgang Reimer (beide Grüne) an wegen „Körperverletzung mit Todesfolge und unterlassene Hilfeleistung“. Zu Tode kam niemand, aber der Handlungsdruck steigt. Die Umwelthilfe klagt, die EU prüft. Deshalb wollen sich die Verantwortlichen nicht mehr auf Appelle verlassen, sie ziehen die Schraube sachte an. Das grün-schwarze Landeskabinett beschloss am Dienstag ein Verbot kleiner Feuerungsanlagen an Tagen mit Feinstaubalarm. Sogenannte Komfort-Kamine sind die zweitwichtigste Quelle für Feinstaub in Stuttgart. An 50 bis 60 Tagen im Winterhalbjahr muss das romantische Feuerchen ausbleiben, kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an. Etwa 20 000 holzbefeuerte Kamine und Öfen in Privathaushalten sind gemeint. Doch wer kontrolliert? Und reicht das?

Politiker machen sich für Plakette stark

Aktuell kursiert ein Wirkungsgutachten des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, wonach die „Blaue Plakette“ die wirkungsvollste Maßnahme gegen die schädlichen Mini-Partikel darstellt. Diese bekommen nur Diesel-Fahrzeuge, die die Euro-6-Norm erfüllen, also als besonders schadstoffarm gelten, sowie Benziner ab Euro-3-Norm. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Minister Hermann wären sofort dabei, aber der Bund lehnt die blaue Plakette ab, weshalb Land und Stadt die Hände gebunden sind. Die Landtags-Grünen appellieren an Vize-Premier Thomas Strobl (CDU), sich in Berlin dafür stark zu machen. Die Chancen stehen mäßig.

Wie mit dem Thema technologisch und organisatorisch umgehen?

Verbotsdiskussionen führt die Politik nie gern, zumal vor einer Wahl. Schon vage Andeutungen provozieren Abwehrkämpfe: Der baden-württembergische Handwerkstag hält Fahrverbote für die „Ultima Ratio“, die letztmögliche Lösung. „Als wirtschaftsstarker Standort müssen wir zeigen, dass wir mit diesem Thema technologisch wie organisatorisch umgehen können“, meint Handwerkspräsident Rainer Reichhold. Strikte Verbote träfen kleine Betriebe und Arbeitnehmer. Nicht nur die autobranchennahe Dekra, auch die AfD oder der CDU-Politiker Thomas Bareiß schlugen einen Evergreen vor: Wasser auf die Straßen, um die Schmutz-Partikel zu binden. Das freilich hat noch nie funktioniert.



CDU-Verkehrspolitiker Felix Schreiner betont, nur sieben Prozent des Feinstaubs am Neckartor seien auf Abgasemissionen durch Verbrennungsmotoren zurückzuführen, wie eine parlamentarische Anfrage ergab. Er schlägt kluge Verkehrsführungen vor – alles, bloß keine Fahrverbote. Bareiß‘ Hinweis, auch Elektroautos trügen durch Reifenabrieb zur Belastung bei, provozierte Umweltschützer. „Es ist unverantwortlich, die Gefährdung der Gesundheit der Bürgerschaft einfach wegzureden und der heiligen Kuh Autoverkehr zu opfern“, so BUND-Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch. „Damit die EU-Grenzwerte eingehalten werden, muss der Autoverkehr um die Hälfte reduziert werden.“

Feinstaub

Feinstaub – winzige Partikel mit einem Durchmesser von weniger als einem Hundertstel Millimeter – entsteht aus Verbrennungsmotoren, Öfen, Heizungsanlagen, in der Müllverbrennung sowie durch Abrieb von Reifen, weshalb auch Elektroautos Feinstaub produzieren. Auch in der Landwirtschaft kann durch Einsatz von Ammoniak (Gülle) Feinstaub entstehen. Mindestens so schädlich, vor allem für Asthmatiker und Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen, sind die Stickoxide im Abgas. Dieselfahrzeuge stoßen besonders viel Stickoxid aus. (gar)

Wie sich der Feinstaub sammelt