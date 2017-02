Stuttgart AfD-Spitze lässt Medien bei Landesparteitag in Sulz zu

Bei der Wahl der neuen Landesspitze der AfD in Sulz darf die Presse anwesend sein. Die Partei will beim Landesparteitag ihr neues Führungspersonal präsentieren.

Zumindest bei der Wahl der neuen Landesspitze will die AfD die Presse nicht außen vor lassen. Einige Monate vor der Bundestagswahl wäre eine Abschottung kontraproduktiv. Die Partei will die Chance nutzen, beim Landesparteitag ihr neues Führungspersonal zu präsentieren.

Stuttgart (dpa/lsw) – Die Spitze der baden-württembergischen AfD möchte die Medien beim Landesparteitag am 4./5. März in Sulz zulassen. Dafür stimmten am Dienstagabend neun von zehn Landesvorstandsmitgliedern, wie Landeschef Lothar Maier in Stuttgart bekannt gab. Es gab eine Enthaltung. Bei dem Sulzer Treffen stimmen die Parteimitglieder über die Empfehlung des Landesvorstands ab. Auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Landesvorstandes. Maier sagte: „Ich hoffe stark, dass uns der Parteitag folgt.“ Damit könne dann die Tradition aller früheren Landesparteitage – mit Ausnahme der Nominierungsparteitage für die Bundestagswahl – fortgesetzt werden.

Wie beim dritten Nominierungsparteitag im April verfahren wird, ist noch unklar. Die beiden ersten Parteitage zur Aufstellung der Kandidaten für die Landesliste waren in Kehl und Nürtingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgelaufen. Damals hatten jeweils zwei Drittel der Mitglieder dafür gestimmt, die Presse zu verbannen – aus Angst, diese könnte sich auf Beiträge schwacher Kandidaten konzentrieren und so womöglich ein schiefes Bild der Partei zeichnen. Nach Worten von Maier soll dem neu gewählten Landesvorstand die Vorentscheidung über das dritte Nominierungstreffen überlassen werden.

Maier, der auf der Landesliste hinter Spitzenkandidatin Alice Weidel den zweiten Platz einnimmt und auch Chef der Stuttgarter AfD-Gemeinderatsfraktion ist, und sein Co-Sprecher Bernd Grimmer werden nicht mehr antreten. Noch hat kein ernstzunehmender Kandidat für die Nachfolge seinen Hut in den Ring geworfen. Die offizielle Veranstaltung zum Auftakt des Bundestagswahlkampfes im Südwesten hat die AfD für den 31. März in Stuttgart terminiert.