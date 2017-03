Stuttgart AfD-Fraktion hält Landesverwaltung mit Anfragen auf Trab

Das Parlament soll die Regierung kontrollieren. Das erfolgt auch über Anfragen bei Ministerien. Die AfD tut das mit Vorliebe – das gefällt nicht allen.

Seit die AfD im Parlament sitzt, müssen so manche Beamten in den Ministerien rödeln wie nie zuvor: Die Zahl der Anfragen hat sich mit dem Einzug der Partei in den Landtag beachtlich erhöht. Das sorgt für Unmut in den Ministerien und in der Landtagsverwaltung.

Die AfD liegt laut Parlamentsdokumentation zwischen dem Beginn der Legislaturperiode am 1. Mai 2016 und dem 1. März dieses Jahres mit 269 Kleinen Anfragen weit vorn, gefolgt von FDP (133), CDU (87), SPD (85) und den Grünen (19). In der Bilanz der AfD-Aktivitäten war der Januar dieses Jahres der bisherige Höhepunkt mit 77 eingereichten Kleinen Anfragen. Die anderen Fraktionen blieben weit dahinter. Auf Platz zwei folgt die die FDP mit 13, die CDU mit 11 und die SPD mit 6 Kleinen Anfragen. Die Grünen sind mit 4 Kleinen Anfragen vertreten.

Mit 119 Anfragen sticht der Abgeordnete Stefan Herre (Wahlkreis 63/Balingen) heraus – allein 24 stellte er am 24. Januar. Themen: von Ruhegehältern in Baden-Württemberg über Schulden im Zollernalbkreis bis zu Abschiebezentren an Flughäfen. Der Chef der AfD-Fraktion, Jörg Meuthen, resümiert: „Wir arbeiten fleißig und haben viel Informationsbedarf.“ Die größte Oppositionsfraktion nehme nur ihre parlamentarischen Rechte wahr.

Der Informationsbedarf der AfD kommt bei den Ministerien, die sich mit der Flut der Anfragen befassen müssen, nicht gut an. Ihr Arbeitsaufwand hat sich massiv erhöht. Offen wird der Unmut nicht geäußert, gehört das Instrument der Anfrage doch zum Werkzeugkasten, mit dem das Parlament in der Demokratie die Regierung kontrollieren kann.

Der Sprecher eines von der AfD stark geforderten Hauses vermutet dahinter Strategie: „Damit soll die Arbeit der Regierung lahmgelegt werden.“ Das sieht er auch dadurch belegt, dass die erbetenen Informationen in der Presse keinen Widerhall fänden. „Die Kleinen Anfragen werden beantwortet und verschwinden in der Schublade.“ Meuthen weist das zurück: „Das ist Unfug, und zwar richtiger Unfug.“

Der Sprecher eines anderen Ressorts sagt: „Es ist nicht so, dass der ganze Apparat zusammenbricht. Aber unsere Mitarbeiter sind stark beansprucht.“ Es bleibe Arbeit liegen, es fielen Überstunden an. Das sei nicht nur in seinem Ressort so, sondern in allen Häusern. Besonders aufwendig sei, wenn Fraktionen ein und dasselbe Thema landkreisscharf abfragten.

Beispiel: Lars Patrick Berg, Abgeordneter aus dem Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen, erfragt die Kosten für Asylbewerber in den Landkreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Karlsruhe und Rems-Murr in den Jahren 2014, 2015 und den ersten neun Monaten 2016, Udo Stein (Wahlkreis Schwäbisch Hall) will dasselbe für die Landkreise Hohenlohe und Schwäbisch Hall wissen. „Für den Fragesteller ist der Aufwand klein, aber für uns ist es eine Heidenarbeit, die einzelnen Zahlen rauszusuchen“, erläutert ein Ministeriumssprecher. Manchmal habe man auch das Gefühl, der Fragesteller habe eine Theorie, die er durch die Anfrage zu untermauern versuche.

Die Behörden reagieren bereits: Von einer heißt es, dass die Antworten kürzer ausfielen, je größer die Fülle der Anfragen sei. Auf ausführliche Erläuterungen werde jetzt bewusst verzichtet. Auch die Landtagsverwaltung ächzt unter dem erhöhten Arbeitsaufwand, muss sie doch prüfen, ob die jeweiligen Fragen korrekt und zulässig sind, bevor sie an das passende Ressort weitergeleitet werden.

Nach dem Eindruck des Parlamentarischen Geschäftsführers der Grünen, Uli Sckerl, sind Anfragen für die AfD ein Kampfinstrument. Die Fraktion „klaue“ Anfragen aus anderen Bundesländern und stelle Fragen, deren Antworten längst öffentlich zugänglich seien. „Ministerien sind jedoch kein Ersatz für Suchmaschinen.“ Für Sckerl erweist sich einmal mehr, dass die AfD kein demokratischer Wettbewerber sei. „Sie versteht sich vielmehr als Sand im Getriebe der Demokratie.“

Dabei dämmert der AfD wohl selbst, dass möglicherweise viel Geld für magere Erkenntnisgewinne ausgegeben wird: Der Abgeordnete Herre hat eine Anfrage zum „Einsatz von Steuergeldern anlässlich der Beantwortung parlamentarischer Initiativen durch die Landesregierung“ gestellt. Er will Arbeitsstunden und Kosten für die Bearbeitung von Anfragen erfahren.

Das Finanzministerium kann zwar keine Zahlen nennen. In der Antwort heißt es aber wahrscheinlich nicht von ungefähr: „Letztlich liegt es in der parlamentarischen Verantwortung einer jeden Abgeordneten und eines jeden Abgeordneten abzuwägen, welche Antrags- und Fragerechte genutzt werden, um die Informationen von der Landesregierung zu erhalten, die für die Ausübung des Mandats erforderlich sind.“