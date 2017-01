Stuttgart AfD Baden-Württemberg will Presse von Landesparteitag ausschließen

Der Landesvorstand habe beschlossen, der Versammlung am Samstag und Sonntag die Nichtzulassung der Presse zu empfehlen, teilte die Partei mit. Die Partei will dort ihre Kandidaten für die Bundestagswahl wählen.

Die Spitze der AfD Baden-Württemberg will von einem Landesparteitag am kommenden Wochenende die Presse ausschließen. Der Landesvorstand habe beschlossen, der Versammlung am Samstag und Sonntag die Nichtzulassung der Presse zu empfehlen, teilte die Partei in Stuttgart mit. Auf dem Parteitag in Nürtingen sollen die baden-württembergischen AfD-Kandidaten für die Bundestagswahl im September gewählt werden.Die AfD teilte mit, dass die Wahlergebnisse in einem Liveticker auf der Facebook-Seite des Landesverbands mitgeteilt würden. Am Sonntag will sich der Landesvorstand in einer Pressekonferenz äußern. Schon im vergangenen Jahr hatte die AfD in Baden-Württemberg die Medien von einem Parteitag ausgeschlossen. Auf scharfen Protest stieß zuletzt auch der geplante Ausschluss von ARD und ZDF sowie einzelner Journalisten von einem Kongress europäischer Rechtspopulisten am Samstag in Koblenz, der wesentlich vom AfD-Politiker Marcus Pretzell organisiert wird.Zu dem Treffen der EU-Parlamentsfraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) werden unter anderem AfD-Chefin Frauke Petry, Frankreichs rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen und der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders erwartet. Le Pen ist Ko-Vorsitzende der ENF, auch Pretzell gehört der Fraktion an.