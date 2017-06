Stuttgart AfD-Abgeordneter Fiechtner unterliegt im Streit mit seiner Partei

Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner hat im Streit mit seiner Partei eine juristische Niederlage einstecken müssen.

Der parteiintern als Querulant kritisierte Politiker wollte verhindern, dass die AfD ihn als Kandidaten für die Bundestagswahl absetzt. Das Landgericht Stuttgart wies diesen Antrag Fiechtners nun als unzulässig zurück, wie die Zivilkammer am Donnerstag mitteilte. Damit ist aus Sicht des Gerichts der Weg frei für eine neue Versammlung der Partei. Die AfD-Kreisverbände Sigmaringen und Zollernalbkreis wollten am Donnerstagabend (19 Uhr) zusammenkommen, um einen neuen Kandidaten zu bestimmen.Die AfD hatten dem Arzt eine mangelnde Präsenz in der Region und zu geringes Engagement vorgeworfen. Er habe mehrfach bei Treffen mit Bürgern gefehlt. Auf der Sitzung in Albstadt sollte ein neuer Kandidat für die Bundestagswahl am 24. September aufgestellt werden, wie die dortige AfD-Pressesprecherin Andrea Zürcher sagte. Die Wahl Fiechtners im Januar hatte das Landesschiedsgericht der Partei Ende Mai wegen Formfehlern für ungültig erklärt.