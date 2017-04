vor 28 Minuten SK Region Abitur 2017: So empfanden die Schülerinnen und Schüler in der SÜDKURIER-Region die Prüfung

Das war die erste Abiturprüfung in der SÜDKURIER-Region. In Deutsch mussten sich die Abiturienten fünf Themen stellen, von denen sie eines bearbeiten mussten. Wie erging es den Schülerinnen und Schülern in der Region mit der ersten Prüfung? Wir haben nachgefragt.