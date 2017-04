Schule Abitur 2017: Hätten Sie es gewusst? Das waren die Themen für das Deutsch-Abitur

Die französische Revolution, ein Ingenieur und herbstliche Stimmungen. Mit diesen Themen mussten sich die Abiturienten dieses Jahr für ihre Prüfung auseinandersetzen. Hätten Sie es gewusst: Hier finden Sie die Aufgaben der Prüflinge.

Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5 (allgemeinbildendes Gymnasium)

Thema 5 (berufliches Gymnasium)

Es war wieder soweit: Die Stifte huschten über das Papier, die Köpfe rauchten: Die schriftlichen Abiturprüfungen haben begonnen. Überall in der SÜDKURIER-Region haben sich Schülerinnen und Schüler der Prüfung gestellt. Los ging es, wie jedes Jahr, mit Deutsch. 330 Minuten hatten die Prüflinge Zeit sich eines von fünf Themen auszusuchen und dieses zu bearbeiten.Wie auch die Jahre zuvor waren die Pflichtlektüren „Dantons Tod“ von Georg Büchner, „Homo Faber“ von Max Frisch und „Agnes“ von Peter Stamm. Als Hilfsmittel waren nur unkommentierte Ausgaben des Werkes und ein Rechtschreibwörterbuch zugelassen.Die erste Aufgabenstellung war die Interpretation einer Textstelle aus Max Frischs „Homo faber“. Daran schloss sich eine vergleichende Betrachtung von Max Frischs Roman mit Georg Büchners Drama „Dantons Tod“ an. Untersucht sollten dabei die Selbstbilder von Walter Faber und Georg Danton werden.Dort mussten die Schülerinnen und Schüler eine vergleichende Interpretation zu den Gedichten „ Herbstgefühl “ von Georg Britting und „Der Herbst des Einsamen“ von Georg Trakl schreiben.Hier ging es um eine Textinterpretation der Erzählung „Auf der Felsenkuppe“ von Christoph Meckel.Für die etwas Kreativeren gab es Thema 4. Dort galt es einen Essay auf der Grundlage eines vorgelegten Dossiers mit verschiedenen Texten zu schreiben. Titel: „Die Macht der Sprache“.Das fünfte und letzte Thema unterschied sich bei den verschiedenen Gymnasialformen, zumindest von dem Text her, den die Schüler bearbeiten mussten.Die Schülerinnen und Schüler mussten eine Analyse und eine Erörterung des Textes „Wir Tugendterroristen“ von Bernhard Pörksen aus der Zeitung „Die Zeit“ schicken. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich dazu mit der Position des Autors zur medialen Verbreitung von Skandalen und der moralischen Empörung darüber im Internet-Zeitalter auseinandersetzen.Ähnlich war auch die Aufgabe für die beruflichen Gymnasien. Dort mussten sich die Schülerinnen und Schüler an einer Analyse und Erörterung des Textes „Sagen Sie alle Termine ab!“ von Patrick Spät, ebenfalls in „Die Zeit“, versuchen. Dazu sollten sie sich mit sich mit den Argumenten des Autors auseinandersetzen und die Frage erörtern, inwieweit Leistung notwendig für ein erfülltes Leben sei.