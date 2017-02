Stuttgart/München Abgelehnte Asylbewerber werden noch am Mittwoch nach Afghanistan abgeschoben

Eine Sprecherin der Polizei bestätigt, dass 50 Afghanen von München aus in ihr Heimatland abgeschoben werden. Im Südwesten sind für den Abend mehrere Demonstrationen geplant.

Rund 50 Afghanen sollen noch am Mittwochabend vom Münchner Flughafen aus in ihr Heimatland abgeschoben werden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Wie viele abgelehnte Asylbewerber aus Baden-Württemberg darunter sein werden, war zunächst unklar. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte aber am Vortag deutlich gemacht, dass eine Aussetzung der Abschiebungen in das Land für die grün-schwarze Landesregierung kein Thema ist.

Der Flüchtlingsrat, die Linke und die Grüne Jugend hatten Grün-Schwarz aufgefordert, sich nicht an der Aktion zu beteiligen, da die Sicherheitslage in Afghanistan schlecht sei. Kretschmann entgegnete, ob in ein Land abgeschoben werde, entscheide der Bund. Andere Bundesländer, darunter Schleswig-Holstein, lehnen aber eine Beteiligung an der Abschiebung in das Land am Hindukusch ab.

Mehrere Demos im Südwesten geplant

Der Parlamentsgeschäftsführer der Grünen im Stuttgarter Landtag, Uli Sckerl, forderte Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf, sich bei den Rückführungen auf Straftäter und Gefährder zu konzentrieren. Bislang wurden in zwei Abschiebungen im Dezember und Januar acht abgelehnte Asylbewerber aus Baden-Württemberg nach Afghanistan zurückgebracht. Die Grünen stehen bei dem Thema unter dem Druck ihrer Mitglieder, von denen sich viele in der Flüchtlingshilfe engagieren.

Am Mittwochabend wollen Bürger gegen Abschiebungen nach Afghanistan demonstrieren – etwa in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Tübingen, Biberach und Gammertingen (Kreis Sigmaringen).