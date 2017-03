Freiburg 51-Jähriger tötet in Freiburg seine Partnerin mit einem Hammer

Ein Paar in Freiburg ist offenkundig gerade dabei, seine Wohnung mit einer Renovierung zu verschönern. Dann kommt es zu einem handfesten Streit - am Ende sind beide tot.

Bei einem Beziehungsdrama in Freiburg hat ein 51 Jahre alter Mann erst seine Lebenpartnerin vermutlich mit einem Hammer erschlagen und sich dann selbst das Leben genommen. Ermittler fanden neben der Leiche des Mannes Medikamente und einen Abschiedsbrief, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Neben der Leiche der 50 Jahre alten Frau lag demnach ein Hammer. An ihrem Hinterkopf habe es Spuren einer Gewalteinwirkung mit einem stumpfen Gegenstand gegeben, hieß es. Das Motiv für das Verbrechen, das Ermittler am Samstag entdeckt hatten, war zunächst unklar.Nach Darstellung der Polizei war das Paar, das seit längerem zusammenlebte, gerade dabei, die gemeinsame Wohnung zu renovieren. Warum es bei den Arbeiten zu einem Streit kam, der derart eskalierte, musste noch untersucht werden. Der Mann und die Frau lebten demnach ohne Auffälligkeiten in einem gut situierten Viertel der Stadt.Der Täter hat nach Polizeiangaben zwar in seinem handschriftlichen Brief ein Geständnis hinterlassen und das Verbrechen auch begründet. Die Ermittler wollten die Beziehungsgeschichte aber erst mithilfe von Zeugen aufarbeiten, bevor sie Details nennen. Zudem sollten Gerichtsmediziner die Leichen untersuchen, damit am Ende Klarheit darüber herrscht, ob die Frau tatsächlich erschlagen wurde - und der Mann sich mit Medikamenten tötete.In ihrer Mitteilung führten Staatsanwaltschaft und Polizei auch aus, dass die Nachbarn Hilfe gerufen hatten. Demnach hatten in der Wohnung die Hunde des Paares längere Zeit gebellt. Die Nachbarn riefen gegen 17.00 Uhr am Samstag die Polizei, weil es auf Klingeln keine Reaktion gab. Dann öffnete die Feuerwehr die Wohnung. Die Einsatzkräfte fanden im ersten Obergeschoss beide Leichen. Hinweise auf einen fremden Beteiligten lagen nicht vor, wie die Behörden mitteilten.