Herbolzheim/Zürich 23-jähriger Schweizer will an Raststätte Maschinenpistole kaufen  Polizei schreitet ein

23-jähriger Schweizer will an Raststätte Maschinenpistole kaufen – Polizei schreitet ein

Es gibt keine Indizien für terroristische Motive. Der 23-Jährige besitzt zwei legal erworbene Schusswaffen mit Munition.

Spezialkräfte der Polizei haben einen 23 Jahre alten Schweizer festgenommen, der in der Raststätte Herbolzheim (Kreis Emmendingen) eine Maschinenpistole kaufen wollte. Die Waffe sollte dabei in einem Schnellrestaurant der Raststätte über den Tisch gehen und wurde bei dem Zugriff am vergangenen Freitag sichergestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Für einen terroristischen Hintergrund gebe es keinerlei Indizien. Eher handele es sich bei dem jungen Mann wohl um einen Waffennarr, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Verkäufer der Maschinenpistole wurden keine Angaben gemacht.

In der Züricher Wohnung des 23-Jährigen seien später zwei legal erworbene Schusswaffen nebst Munition gefunden worden. Der Mann wurde auf freien Fuß gesetzt, muss sich aber wegen einer Straftat verantworten.