Stuttgart/Frankfurt 21-Jähriger aus Rhein-Neckar-Kreis wegen Anschlagsplänen in Haft

Ein 21-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis soll einen islamistischen Anschlag in Deutschland geplant haben.

Beim Versuch, das Land zu verlassen, sei er am Donnerstag am Frankfurter Flughafen von Spezialkräften festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Landeskriminalamt am Freitag mit. Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der aus Rumänien stammende 21-Jährige soll sich im Internet mit anderen über die Vorbereitung eines Anschlags ausgetauscht haben. Die Reise in sein Heimatland habe mutmaßlich weiteren Vorbereitungen dienen sollen.

Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel lägen nicht vor, hieß es. In der Wohnung des 21-Jährigen seien schriftliche Aufzeichnungen und elektronische Datenträger sichergestellt worden. Details nannten die Ermittler nicht. Der 21-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.