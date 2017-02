Mittelbiberach 17-Jährigen im Streit erstochen - Motiv noch unklar

Nach der Messerattacke auf einen 17-Jährigen in Mittelbiberach ist das Motiv des Angreifers weiter unklar.

Es gebe zwischen dem 16-Jährigen und dem Opfer keine Vorgeschichte, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Warum der 16-Jährige am Samstag auf den Jugendlichen eingestochen habe, sei unklar. Es sei wahrscheinlich im Affekt geschehen. Zwei Gruppen mit Jugendlichen waren nach dem Besuch einer Faschingsveranstaltung in Streit geraten. Daraufhin hatte der Tatverdächtige ein Messer gezückt und auf das Opfer eingestochen. Der 17-Jährige starb im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde zu Hause festgenommen.