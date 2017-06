vor 1 Stunde Gerd Welte Exklusiv Niederhof Mountainbikerin Sabine Spitz: „Als ich ein Kind war, ging ohne Fahrrad gar nichts“

Mountainbikerin Sabine Spitz (45) wohnt in Niederhof am Hochrhein, ist aber auch auf dem Rad zu Hause. Die Olympiasiegerin von 2008 in Peking ist in Herrischried mitten im Hotzenwald aufgewachsen.