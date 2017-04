vor 17 Stunden Walther Rosenberger Themen des Tages „Das Schweizer Bankgeheimnis ist tot“ – ein Banker erklärt, wie Superreiche ticken, die Millionen-Kapital schmuggeln

Der Banker Bradley Birkenfeld hat jahrelang für Geldhäuser den weltweiten Kapitalschmuggel in die Schweiz organisiert. Dann stieg er aus und brachte so das Bankgeheimnis zu Fall. Wie Superreiche ticken, die Millionenbeträge in Steuerparadiese verschieben, sagt er im SÜDKURIER-Interview.

