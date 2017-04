Gesundheit Schlechte Nachrichten zum Start der Zeckenzeit: Was Sie jetzt wissen müssen

Schlechte Nachrichten zum Start der Zeckenzeit: Was Sie jetzt wissen müssen

Auwaldzecken sind schon früher unterwegs als ihre Artgenossen. Dass auch sie das FSME-Virus übertragen können, haben jetzt Wissenschaftler aus Baden-Württemberg und Bayern herausgefunden.

Ein kleines braunes Krabbeltier steckt mit dem Kopf voraus in der Haut fest. Die Füßchen zucken noch, abzupfen geht jetzt nicht mehr. Ekel und Angst sind meist die Reaktion betroffener Menschen. Schließlich können Zecken sehr gefährliche Krankheitserreger übertragen. Darunter auch das FSME-Virus. Bislang galt der Holzbock als Haupt-Übeltäter. Nun hat er Verstärkung bekommen. Denn nun weiß man: Auch die Auwaldzecke kann das FSME-Virus übertragen, wie Wissenschaftler der Universität Hohenheim in Stuttgart, des Deutschen Konsiliarlabors für FSME in München und des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg herausfanden.

Inzwischen gebe es keinen Zweifel mehr, dass nicht nur der Holzbock, sondern auch die Auwaldzecke das FSME-Virus auf den Menschen übertragen kann, meint der Leiter des Deutschen Konsiliarlabors für die FSME, Gerhard Dobler. Aus Nordsachsen, abseits des Risikogebiets Süddeutschland, sei ein Fall nachgewiesen. Eine Patientin habe einen Ort angegeben, wo Auwaldzecken samt Virus gefunden wurden. Das Tückische: Im Gegensatz zum Holzbock ist die Auwaldzecke ganz früh im Jahr und im Herbst wieder bis zum ersten Schnee aktiv, wie Dobler erklärt. Die Zeit mit aktiven und gefährlichen Zecken weitet sich also aus. Dobler nennt das „Verlängerung der Aktivperiode“. Bislang ist den Experten zufolge allerdings nicht klar, ob die winzigen Tiere erst kürzlich zum Überträger wurden, oder ob ihre Gefährlichkeit bislang schlicht nicht bekannt war.

Was Sie jetzt wissen müssen Welche Krankheiten können durch Zecken übertragen werden? Zecken können eine Vielzahl von Infektionskrankheiten übertragen – zu den bedeutendsten zählen aber die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Unerkannt und unbehandelt kann die Borreliose zu chronischen Schädigungen unter anderem des Herzens, der Nerven und der Gelenke führen. Bei der FSME handelt es sich um eine fieberhafte Erkrankung unter Beteiligung der Hirnhäute. Es kann zur Gehirnentzündung und zur Schädigung des Rückenmarks kommen. Im Extremfall verläuft die Krankheit tödlich.

Zecken können eine Vielzahl von Infektionskrankheiten übertragen – zu den bedeutendsten zählen aber die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Unerkannt und unbehandelt kann die Borreliose zu chronischen Schädigungen unter anderem des Herzens, der Nerven und der Gelenke führen. Bei der FSME handelt es sich um eine fieberhafte Erkrankung unter Beteiligung der Hirnhäute. Es kann zur Gehirnentzündung und zur Schädigung des Rückenmarks kommen. Im Extremfall verläuft die Krankheit tödlich. Für wen lohnt sich eine Impfung? Gegen den Erreger der FSME gibt es eine Impfung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt einen Impfschutz für Personen, die sich in FSME-Risikogebieten häufig im Freien aufhalten. Außerdem sollten sich Berufstätige, die durch ihren Job gefährdet sind, impfen lassen. Das sind etwa Forstarbeiter oder Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Auch für Urlauber, die in FSME-Risikogebiete im Ausland reisen, ist eine Impfung sinnvoll.

Gegen den Erreger der FSME gibt es eine Impfung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt einen Impfschutz für Personen, die sich in FSME-Risikogebieten häufig im Freien aufhalten. Außerdem sollten sich Berufstätige, die durch ihren Job gefährdet sind, impfen lassen. Das sind etwa Forstarbeiter oder Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Auch für Urlauber, die in FSME-Risikogebiete im Ausland reisen, ist eine Impfung sinnvoll. Muss ich nach jedem Zeckenbiss tatsächlich zum Arzt? „Nein“, sagt Glasmacher vom RKI. Das Risiko, sich mit Borreliose oder FSME anzustecken, sei insgesamt gering. Wer von einer Zecke gebissen wurde, sollte danach allerdings aufmerksam seinen Körper beobachten. Tritt eine Hautrötung an der Einstichstelle auf, sollten Betroffene sofort zum Arzt. Sie ist ein Hinweis auf eine Borreliose. Eine Behandlung mit Antibiotika ist dann erforderlich. Bei der FSME kommt es in der Regel nach einigen Tagen zu grippeähnlichen Symptomen und Fieber. Anschließend machen sich neurologische Symptome wie Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen oder epileptische Anfälle bemerkbar.

Mit 350 bis 400 FSME-Erkrankungsfällen bundesweit war 2016 ein extremes Zeckenjahr, wie Dobler schreibt. Die Fälle der Erkrankungen bundesweit schwanken nach Angaben der Experten von Jahr zu Jahr teils deutlich. 80 bis 90 Prozent entfielen bisher aber stets auf den Süden. Baden-Württemberg ist wie Bayern seit Jahren ein FSME-Risikogebiet. Auch Teile Südhessens und Südthüringens sowie kleinere Ecken in Rheinland-Pfalz oder im Saarland zählen dazu. Zuletzt dehnte sich die Grenze weiter Richtung Norden aus. Dies sei neu, wie die Stuttgarter Parasitologin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim berichtet. „Da läuft gerade etwas ab, was sich hier abschließend noch keiner erklären kann.“

Zudem gibt es neben den Zecken auch eine neue Ansteckungsquelle: Zwei Menschen hatten im vergangenen Jahr auf einem Ziegenhof in Zwiefalten bei Reutlingen Rohmilch von Ziegen getrunken, die mit dem FSME-Virus verunreinigt war. Es seien bereits vereinzelt solche Fälle aus Osteuropa bekannt geworden, wie Rainer Oehme vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg erklärt. Bei den Patienten aus Zwiefalten handele es sich aber um den ersten umfassend dokumentierten Fall. Eine Übertragung durch Rohmilchkäse sei ebenso denkbar. Pasteurisierte Milch hingegen könne diesbezüglich bedenkenlos getrunken werden.

Das Üble an der vom FSME-Virus ausgelösten Hirnhautentzündung ist, dass es keine Therapie oder Medikamente gibt, wie Oehme erklärt. Die Behandlung beschränke sich nach wie vor darauf, die Symptome zu lindern. „Da macht es wirklich Sinn, sich zu schützen.“ Viele glauben, Zecken gibt es nur im Frühjahr und im Sommer – also, wenn es ordentlich warm draußen ist. Das stimmt nicht. „Zecken sind dann aktiv, wenn die Temperatur einige Tage bei etwa sieben Grad liegt“, erklärt Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut (RKI).

Schon gewusst?

Wer bei seinem Haustier eine Zecke entfernt hat, sollte den Blutsauger aufbewahren. Im Fall der Fälle kann der Tierarzt dadurch wichtige Informationen erhalten, erläutert der Verein Aktion Tier. Zeigt das Tier Symptome einer Krankheit, die durch die Zecke übertragen worden sein könnte, dann muss es nicht auf Verdacht behandelt werden. Ist die Zecke noch vorhanden, kann der Tierarzt sie untersuchen und so direkt herausfinden, ob und welche Krankheit sie übertragen haben könnte. (dpa)