vor 1 Stunde dpa Hannover Titelverteidiger München erneut klarer DEL-Favorit

Geht es nach dem Großteil der DEL-Trainer, marschiert Meister München auch in der am Freitag beginnenden Spielzeit vorweg. Als Konkurrenten kommen laut einer dpa-Umfrage allenfalls Mannheim, Berlin und Köln infrage. An eine ausgeglichene Liga glauben nur zwei Coaches.