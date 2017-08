vor 2 Stunden dpa Nürnberg Rücken-OP: Nürnbergs Profi Teubert fehlt lange

Die Nürnberg Ice Tigers müssen auf unbestimmte Zeit auf Abwehrspieler Colten Teubert verzichten. Der frühere NHL-Profi wird am 17. August an der Wirbelsäule operiert und verpasst damit den Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL).