vor 1 Stunde dpa Mannheim München auf Pole Position in Playoffs - DEG raus

Titelverteidiger EHC München ist zum Abschluss der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga an Mannheim vorbei an die Tabellenspitze gezogen und hat in den Playoffs die beste Startposition. Die letzten zwei Playoff-Plätze gingen an Straubing und Bremerhaven.

