Eishockey Heimsieg vor 3538 Zuschauern: Wild Wings sind nach 4:1 gegen Düsseldorf noch im Rennen

Mit einem 4:1 (0:0, 2:0, 2:1–Sieg gegen die Düsseldorfer EG wahrten die Wild Wings ihre Mini-Chance, Platz zehn und damit die Pre-Playoffs doch noch zu erreichen. Vor 3538 Zuschauern legten die Schwenninger mit einem starken zweiten Drittel den Grundstein zum Sieg und zogen in der Tabelle an Düsseldorf vorbei.

m Vorfeld der Partie gegen Düsseldorf hatte Pat Cortina gesagt, was er sagen musste: „Es ist nicht vorbei. Wir sind noch im Rennen.“ Was hätte er auch anderes erzählen sollen als Trainer. Wenn selbst der Coach aufgibt, sind die Spieler schnell bereit, seinem Beispiel zu folgen. Warum noch dorthin gehen, wo es weh tut, wenn die Saison ohnehin gelaufen ist! Sicherlich schwingt bei Cortinas Reden reichlich Zweckoptimismus mit, doch der 52-Jährige gibt nicht auf. Noch nicht. Rechnerisch sind die Pre-Playoffs weiterhin möglich. Bei jeder Niederlage werden die Zahlenspiele allerdings unwahrscheinlicher. Deshalb durfte Schwenningen gegen Düsseldorf auf keinen Fall verlieren. Das Gleiche galt auch für die Rheinländer, die ebenfalls um Rang zehn kämpfen.



Wer angesichts dieser Konstellation grobschlächtiges Eishockey erwartet hatte, wurde positiv überrascht. Beide Mannschaften boten dem Publikum ein höchst unterhaltsames Spiel. Auch wenn kein Tor fiel, so war der erste Abschnitt reich an Chancen. Beide Torhüter hatten alle Hände voll zu tun. Wobei Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier noch mehr gefordert wurde, da die Wild Wings zwei Unterzahlphasen zu überstehen hatten. Ausgerechnet beim Spiel vier gegen fünf hatten die Neckarstädter ihre beste Chance. Jake Hansen kam frei zum Schuss (14.), doch Gästekeeper Mathias Niederberger wehrte reaktionsschnell ab. Die Düsseldorfer schalteten blitzschnell um und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Schwenninger Kasten auf. „Wir haben zu viele Scheibenverluste in der neutralen Zone. Das muss besser werden“, übte SERC-Verteidiger Alex Trivellato während der ersten Pause.



Weil die Wild Wings im zweiten Drittel auch diese Schwäche abstellten, erspielten sie sich ein klares Übergewicht und schossen endlich Tore. Die Hausherren nutzten ihr erstes Powerplay an diesem Abend zum Führungstreffer (24.). Simon Gysbers zog an der blauen Linie ab, Daniel Schmölz hielt den Schläger dazwischen – und schon zappelte der Puck im Netz. Treffer Nummer zwei (30.) gebührte das Prädikat sehenswert. Uli Maurer spielte die Scheibe von der Bande scharf nach innen. Andree Hult lauerte am langen Pfosten und überwand Niederberger mit einem Direktschuss. Die Schwenninger 2:0-Führung war für die Gäste sogar noch schmeichelhaft, zumal die Schwarzwälder viereinhalb Minuten am Stück in Überzahl spielten, zeitweise sogar in doppelter. Da war noch mehr drin.



Im Schlussdrittel sahen sich die Schwenninger minutenlang in die Defensive gedrängt. Warum, war klar, denn die Düsseldorfer hatten in den ersten Minuten zweimal Überzahl. Nicht nur hier zeigte Strahlmeier seine große Klasse, er war der Fels in der Brandung. Die Entscheidung fiel, als DEG-Stürmer Daniel Weiß sich über eine Schiedsrichter-Entscheidung derart aufregte, dass er von den Referees vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. Die Wild Wings nutzten den numerischen Vorteil und erzielten durch Daniel Schmölz das 3:0 (55.).

Dieser Treffer löste ein heftiges Gerangel aus, das die Zahl der Spieler noch weiter dezimierte. Auf Schwenninger Seite musste der zweifache Torschütze Schmölz vom Eis, bei Düsseldorf Brandon Yip. Dies diente aber ebenso nur noch der Statistik, wie die Treffer von Alexej Dmitriew (59.) zum 3:1 und Marcel Kurth zum 4:1 (60.). Die Wild Wings sind tatsächlich noch im Rennen.