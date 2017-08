Herning Eishockey-Auswahl startet mit Partie gegen Gastgeber

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet bei der Weltmeisterschaft 2018 das Eröffnungsspiel gegen Dänemark.

Am Abend des 4. Mai (20.15 Uhr) wird die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm in Herning auf den Weltranglisten-14. treffen. Am 6. Mai steht die zweite wichtige Gruppenpartie für die Deutschen gegen Norwegen an, ehe einen Tag später die USA als erster hochkarätiger Gegner warten.

Wie aus dem vom Weltverband IIHF veröffentlichten Turnierplan hervorgeht, sind die sieben Vorrundenpartien der Deutschen binnen elf Tagen angesetzt. Weitere Gegner sind Aufsteiger Südkorea (9. Mai), Lettland (12.), Finnland (13.) und der 26-malige Weltmeister Kanada (15.). Das Team des Deutschen Eishockey-Bundes tritt zu allen Partien der Gruppe B in Herning an. Zweiter WM-Spielort ist Kopenhagen.

Unter dem deutschen NHL-Rekordspieler Sturm hatte sich die deutsche Nationalmannschaft zuletzt zweimal für das Viertelfinale qualifiziert und sich in der Weltrangliste auf Platz acht verbessert.