Mannheim DEL-Champion München verliert in Iserlohn

DEL-Champion München verliert in Iserlohn

Eine Woche vor dem Hauptrunden-Ende hat der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München die Tabellenführung an die Adler Mannheim abgegeben. Unerwartet musste sich der Titelfavorit bei den Iserlohn Roosters 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) geschlagen geben.

Mit 99 Zählern haben die Münchner nun einen Punkt weniger als die formstarken Mannheimer, gegen die der EHC am Freitagabend eine Niederlage kassiert hatte.

Mannheim behauptete sich mit dem 4:3 (1:3, 2:0, 1:0) gegen die ebenfalls für das Viertelfinale qualifizierten Grizzlys Wolfsburg. Bei ihrem zehnten Sieg in Serie kämpften sich die Adler nach einem 1:3-Rückstand zurück. Der US-amerikanische Stürmer Chad Kolarik stach vor 12 583 Zuschauern mit drei Toren heraus.

Spätestens am kommenden Sonntag, wenn die Vorrunde nach 52 Spieltagen endet, wird feststehen, wer als bestes Hauptrunden-Team und damit mit der besten Ausgangsposition in das Playoff-Viertelfinale startet. Hinter München lauern die Kölner Haie nach dem 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) bei den Krefeld Pinguinen auf Rang drei (97 Punkte). Neben München kassierte in den Nürnberg Ice Tigers ein weiteres Topteam der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Niederlage. Die Franken unterlagen beim ERC Ingolstadt 4:5 (1:2, 1:1, 2:2).

Liga-Neuling Bremerhaven hat die Teilnahme an der ersten Playoff-Runde nach dem 1:5 (0:4, 0:0, 1:1) gegen die Düsseldorfer EG noch nicht sicher. Noch mehr muss allerdings DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin um die Vor-Playoffs zittern. Nur noch drei Punkte beträgt der Vorsprung des spielfreien Zehnten auf die DEG. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen die zwei noch fehlenden Viertelfinalisten aus. Schon an diesem Dienstag stehen die nächsten vier Partien an.